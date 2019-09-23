https://static.news.ru/photo/5b3e72f6-dea6-11e9-9aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: The White House

Доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрий Борисенок прокомментировал подписание США и Польшей совместной декларации о сотрудничестве в оборонной сфере.

Если посмотреть на те планы, которые озвучивала Варшава год назад, то, в общем-то, гора родила увесистую, но всё-таки мышь, — заявил он.

Эксперт пояснил, что нынешнее увеличение контингента всё же не «форт Трамп», о котором польский лидер Анджей Дуда сообщал в прошлом году.

По его мнению, заявления о том, что данный шаг не направлен против России, являются плохо завуалированной ложью.

А со стороны Варшавы, безусловно, идёт игра на своего избирателя, — считает Борисенок.

Он отметил, что понаблюдать за тем, как решение Дуды отразится на итогах голосования, можно будет меньше чем через месяц, передаёт радио Sputnik .

Ранее News.ru писал, что президенты Польши и Соединённых Штатов подписали совместную декларацию о сотрудничестве в оборонной сфере. По словам главы США, часть войск будет переброшена на территорию республики из других европейских стран. Он отметил, что это не связано с российской угрозой.