Эксперт назвала стратегию США для достижения независимости Косово от Сербии

https://static.news.ru/photo/71a3eac4-ef5f-11ea-a12d-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич и Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/Global Look Press

Власти США будут продолжать добиваться независимости Косово от Сербии. Для этого они будут предлагать Белграду более серьёзные уступки. Такого мнения придерживается руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Независимое Косово и Метохия — это проект США. Они пообещали албанцам, поскольку албанцы очень серьёзно помогали американцам в 1998 и 1999 году, когда бомбили Югославию, пообещали независимость и были уверены, что в Генеральной ассамблее, в Совете безопасности этот вопрос пойдёт очень быстро. Но, к их удивлению, не все страны так быстро признали независимость Косово и Метохии, — рассказала эксперт журналистам РИА Новости.

Она напомнила, что переговоры между Косово и Сербией всегда возглавлял ЕС, но в последнее время для ускорения переговорного процесса этим занялись США. Гуськова отметила, что Вашингтон предложил Белграду договор с большим количеством пунктов, среди которых был пункт о независимости Косово, но президент Сербии Александр Вучич отверг этот документ.

Специалист считает, что у США не получилось в этот раз добиться своей цели, поскольку Вашингтон не обладает серьёзной разработанной политикой в Сербии, кроме пункта о независимости.

США будут и дальше разрабатывать эту программу, видимо предлагая какие-то более серьёзные уступки Белграду для того, чтобы Александр Вучич, пока находится у власти, признал независимость Косово, — отметила Гуськова.

Она подчеркнула, что достигнутое при посредничестве американской администрации соглашение не говорит о сближении Сербии с США. По мнению эксперта, Белград пытается поддерживать ровные отношение с Вашингтоном.

NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о достигнутой договорённости между Сербией и Косово по экономическим отношениям.