Эксперт назвал условие строительства моста из России в КНДР Профессор Кукла: строительство моста из РФ в КНДР требует согласования с Китаем

Для строительства российско-корейского автомобильного моста в КНДР через пограничную реку Туманная может потребовать согласования со стороны Китая, заявила профессор кафедры корееведения Восточного института ДВФУ Марина Кукла. По ее словам, которые приводит РИА Новости, соответствующий проект обсуждается государствами уже около 10 лет.

Он изначально не очень нравился Китаю, поскольку КНР активно продвигает судоходство по реке Туманной, и им мешает даже действующий железнодорожный Мост Дружбы. Поэтому, возможно, нужно будет произвести еще углубление дна, — пояснила эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили в Пхеньяне межправительственное соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. Общая длина строения составит порядка 850 метров.