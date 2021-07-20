Историк раскрыл стратегию борьбы ЕС с нетолерантными к ЛГБТ странами

Стратегия Евросоюза в борьбе с нетолерантной к ЛГБТ политикой стран восточной части блока — соблюдать осторожность, чтобы не навредить общеевропейской солидарности, но в результате ЕС планирует сделать ситуацию более управляемой. Об этом рассказал кандидат исторических наук Дмитрий Офицеров-Бельский, слова которого приводит Lenta.ru.

Офицеров-Бельский отметил, что в ЕС прекрасно понимают, что если сильно надавить на Венгрию и Польшу, то планы по интеграции всех остальных стран пошатнутся. Эти страны продолжают испытывать на прочность европейскую систему.

Варшаве и Будапешту давно грозят санкциями, но их так до сих пор и не ввели, невзирая на все громкие заявления, — сказал историк.

Ранее Еврокомиссия заявила, что может подать в суд на польские и венгерские власти из-за нарушения прав представителей ЛГБТ-сообщества. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена задействовать средства по защите принципов и основополагающих договорённостей, если Венгрия не пойдёт навстречу и не изменит этот закон. В Еврокомиссии уверены, что закон будто бы противоречит праву человека на свободу самовыражения.

Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что начало юридической процедуры по устранению нарушений из-за закона Венгрии о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, которую начали в Еврокомиссии, является легализованным хулиганством.