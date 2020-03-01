https://static.news.ru/photo/089a341c-5c6a-11ea-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Центре по примирению враждующих сторон заявили, что Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии. Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин согласен с сообщением военных и отметил, что Москва не нагнетает ситуацию — всё действительно серьёзно.

Тут уже не до нагнетания, поскольку происходят реальные действия: сбито два сирийских самолёта, шесть турецких беспилотников сбито с сирийской стороны, — отметил в эфире радио Sputnik Фитин.

Факт установления бесполётной зоны над Идлибом он назвал естественной реакцией сирийской стороны.

Как писал NEWS.ru, шесть ударных турецких беспилотников сбиты сирийскими комплексами ПВО, заявили представители Минобороны Арабской Республики. Летательные аппараты уничтожены в небе над Идлибом. Ликвидированные дроны атаковали правительственные войска, помогая террористам проводить наступление. В этот же день, 1 марта, турецкие F-16 ликвидировали два Су-24 САР в Идлибе.

1 марта 2020 года командование сирийской армии заявило о закрытии воздушного пространства над провинцией. В ведомстве подчеркнули, что все цели, замеченные в воздухе, будут считаться вражескими и сбиваться.