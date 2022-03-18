Эксперт назвал причину провала попытки США создать образ «токсичной» России

Власти США в течение длительного периода времени пытались создать ореол токсичной страны вокруг России, но на данный момент единственным официальным обладателем химического оружия являются сами Соединённые Штаты. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По словам эксперта, Россия официально уничтожила все запасы химического оружия, а США — нет. В качестве обоснования американские власти сослались на недостаток ресурсов. При этом официальный Вашингтон проводил пиар-кампанию, начавшуюся с якобы отравления семьи Скрипалей, по созданию образа России как токсичной державы в мировом общественном сознании.

У нас есть на планете только одно государство, которое официально обладает химическим оружием, — это США. Есть только два государства, которые официально не присоединяются к биологической конвенции, — это США и Украина. Мы можем сделать логические выводы, кто у нас на самом деле токсичное государство на планете и кто занимается, с одной стороны, организацией информационных провокаций, а с другой стороны, созданием образцов химического и биологического оружия, — подчеркнул Михайлов.

Он отметил также, что США являются не только обладателем химического оружия и биологических разработок, но и курируют и финансируют их. Только украинским сотрудникам 30 биолабораторий было выделено на изыскания свыше $30 млн.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина может являться крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. По его словам, такие объекты функционируют во многих уголках планеты, в том числе в странах бывшего СССР.