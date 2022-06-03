Эксперт назвал последствия продажи Китаем долга США Экономист Шибанов: продажа Китаем долга США не грозит значительными последствиями

Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов рассказал, что случится, если Китай полностью распродаст гособлигации США на сумму более $1 трлн. На такой шаг в Пекине могут решиться, если трения с Вашингтоном дойдут до крайних мер, но серьёзных последствий это не принесёт, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Экономист назвал маловероятным подобный исход противостояния Вашингтона и Пекина, поскольку доллар США является ключевой валютой контрактов и инвесторов мира. Китай в ближайшее время, вероятно, останется в долларовых активах, добавил он.

США и Китай вряд ли бы хотели идти на крайние меры, то есть на широкие санкции со стороны США или ответные действия Китая. Торговые трения продолжаются уже долгие годы, поэтому новые детали только усложняют ситуацию, но не делают её полностью критической, — пояснил эксперт.

Нынешнее возобновление трений между США и Китаем, по мнению Шибанова, произошло из-за ситуации вокруг Тайваня. Если США продолжат провокационные шаги на этом направлении, то Китаю придётся дать более существенный ответ, которым и окажется продажа долга США. Однако, серьёзных последствий она не принесёт, подчеркнул экономист.

Ранее стало известно, что в феврале государственный долг США впервые превысил $30 трлн. Эксперты отметили, что данный уровень был достигнут на несколько лет раньше, чем предполагали власти страны. В опубликованном Минфином документе в графе «совокупный государственный долг» обозначена сумма в $30,012 трлн. Эксперты подчёркивают, что рекордный государственный долг не говорит о грядущей катастрофе.