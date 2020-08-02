Эксперт назвал «последний подарок» Путину от Трампа

https://static.news.ru/photo/aeae1d1c-d4bc-11ea-a8cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Вывод части американских военнослужащих из ФРГ, возможно, станет «последним подарком» президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. Такого мнения придерживается аналитик Ник Робертсон.

В своей статье для CNN он написал , что Трамп делает подарки геополитическим противникам США на протяжении всего срока своего президентства. Вывод американского контингента из Германии эксперт назвал самой большой ошибкой хозяина Белого дома.

Он отметил, что Трампу потребовались секунды на объявление о своём решении, тогда как на устранение урона, который оно причинит НАТО, могут потребоваться годы.

Роберстон добавил, что ряд немецких политиков выразили обеспокоенность в связи с решением американского лидера и этот испуг «радостно эксплуатирует» Россия. При этом он привёл высказывание официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что в Европе тем спокойнее, чем меньшее на её территории американских солдат.

О том, что Трамп задумался о сокращении американского контингента в ФРГ с 34,5 до 25 тысяч человек, стало известно в первой половине июня. По данным СМИ, он поручил Пентагону сделать это не позднее осени. Позднее он официально объявил о сокращении военного контингента США в Германии, объяснив это тем, что Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договорённостями в рамках НАТО.

Как писал NEWS.ru, Трамп нашёл ещё одну причину сократить численность военных в Германии. Он заявил, что не видит причин защищать ФРГ от России, поскольку Берлин тратит «миллиарды долларов» на закупку у Москвы энергоносителей.