Эксперт назвал неблагодарностью отношение Литвы к советскому прошлому Эксперт Капустин: Литва ведет себя неблагодарно, заявляя о «советской оккупации»

Фото: Борис Бабанов/РИА Новости

Литва ведет себя неблагодарно, требуя от России компенсации за годы пребывания в составе СССР, заявил в беседе с NEWS.ru президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Он напомнил, что период «советской оккупации», о котором заявляет Вильнюс, привел к индустриализации бывшей союзной республики.

Литва была аграрной страной, и сейчас требования возместить то, что было потрачено на ее индустриализацию, отдают нехорошим душком. Думаю, если они продолжат на этом настаивать, то Россия предъявит им встречные требования. Нам это никто не запрещает. Более того, мы будем обязаны это сделать перед своей историей и своим народом, — сказал Капустин.

Эксперт также отметил, что в РФ в свое время создавалась общественная группа, которая занималась рассмотрением вопросов, связанных с претензиями Литвы. Ее члены, отметил эксперт, подсчитали, что объем инвестиций СССР в республику превышал предполагаемые убытки в несколько раз.

Власти Литвы не раз называли период ее пребывания в составе СССР «советской оккупацией». В 2021 году сейм принял резолюцию, в которой потребовал от РФ компенсации за ущерб, нанесенный, по мнению властей республики, в 1940–1991 годах. На тот момент Вильнюс оценил его сумму в $800 млрд. Также в государстве запрещена демонстрация советской символики.

Литва, Эстония и Латвия вошли в состав СССР в 1940 году после ультиматумов со стороны Советского Союза. В 1991 году республики провозгласили восстановление своей независимости.

Сейчас литовские власти рассматривают возможность укрепить границу с Россией, о чем ранее заявил в парламенте министр обороны Лауринас Касчюнас. По его словам, речь идет о размещении у рубежей железобетонных «ежей» и «зубов дракона».