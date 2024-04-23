Эксперт назвал населенные пункты, которые ВС РФ должны взять под контроль Эксперт Онуфриенко: ВС РФ предстоит взять Часов Яр и еще ряд населенных пунктов

Фото: МО РФ

После того как в Донецкой Народной Республике ВС РФ взяли под контроль село Богдановка, им нужно занять близлежащие высоты и находящееся рядом село Калиновка, сообщил NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, сейчас боевые действия идут за один из микрорайонов Часова Яра к востоку от канала Северский Донец — Донбасс.

Город Часов Яр и его укрепрайон расположены западнее этого канала, ВСУ используют его как преграду для продвижения Вооруженных сил России, — сказал Онуфриенко.

Однако, подчеркнул эксперт, на пути российских войск будут и другие населенные пункты.

Задача взятия под контроль Часова Яра может стоять так же, как взятие под контроль Торецка, который примыкает к Горловке, и любых других населенных пунктов, включая Славянск, Краматорск, тот же Северск, вокруг которого сейчас идут бои с трех сторон, не менее тяжелые, — объяснил Онуфриенко.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать подразделения Вооруженных сил Украины с занимаемых рубежей. Он сообщил, что были взяты под контроль населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка, а также расширена зона контроля в Бердычах и Георгиевке.