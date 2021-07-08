Эксперт назвал «хвастливым» заявление о мощи украинской армии

Премьер Украины Денис Шмыгаль считает вооружённые силы страны одними из сильнейших в Европе. Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru прокомментировал это заявление и оценил боеспособность украинской армии.

Заявление хвастливое, оно политически мотивированно. Мы много слышим неадекватных заявлений со стороны украинских властей, это из их числа, — рассказал специалист.

По его словам, армия Украины находится далеко не в лучшей форме. Коротченко напомнил, что за все годы независимости власти страны распродавали запасы советского оружия. Когда начался конфликт в Донбассе, военным пришлось использовать то оружие, которое осталось, а оно было далеко не лучшим.

Эксперт считает, что высказывания украинского премьера являются политическими и предназначены для населения.

Что касается лобового столкновения украинской и российской армий, украинская армия будет разгромлена, поэтому все эти заявления, звучащие из Киева, [сделаны] исключительно для внутреннего политического потребления и пиара, — убеждён Коротченко.

По его мнению, главной угрозой для России является диверсионно-террористический потенциал Украины.

Военную разведку Украины возглавляет профессиональный диверсант, он готовит её прежде всего для совершения диверсий на юге России и в Крыму. То же самое касается Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, — рассказал эксперт.

Коротченко напомнил, что ФСБ периодически задерживает в России людей, которые либо сотрудничают с украинскими спецслужбами, либо пытаются создавать инфраструктуру террористического подполья. Эксперт добавил, что «были прямые столкновения с диверсионными группами, которые прорывались, а потом уходили назад на границе».

Ранее генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил, что военные возможности России значительно превосходят украинские. Он сравнил армию Украины с карликом, а Вооружённые силы России с великаном и подчеркнул, что нельзя обманывать украинский народ, говоря о военной мощи страны.