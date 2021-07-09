Эксперт назвал главную цель Китая в Афганистане

Китай может пойти на сотрудничество с движением «Талибан» (запрещено в России), но пока рано говорить о таком взаимодействии. Об этом сообщил директор Центра по изучению Центральной Азии и Китая в Таджикистане, эксперт клуба «Валдай» Худоберди Холикназаров. Его слова приводит Lenta.ru.

Холикназаров отметил , что главная цель Пекина в Афганистане — не допустить начала гражданской войны после вывода иностранных войск.

По данным газеты Financial Times, Китай предложил сотрудничество талибам в обмен на лояльность по уйгурскому вопросу. Боевиков признали отказаться от сотрудничества с уйгурским Исламским движением Восточного Туркестана, которое действует у китайских границ.

Противостояние правительственных сил и талибов продолжается в Афганистане на фоне вывода американских войск. «Талибан» захватил пограничные города Ислам-Кала и Торгунди. Они считаются торговыми воротами в Иран и Туркмению соответственно.

Ранее губернатор провинции Кандагар опроверг информацию о захвате талибами одноимённого города.