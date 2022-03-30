Эксперт Маслов предположил отказ от доллара в нескольких странах

Страны ЕАЭС вслед за Россией могут отказаться от доллара, с таким предположением выступил аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов в беседе с агентством ПРАЙМ. Он отметил, что о переходе на расчёты в нацвалютах уже договорились страны ЕАЭС. Такие же переговоры Россия проводит сейчас с партнёрами из Азии и Африки.

По мнению Маслова, на данный момент речи о полном отказе от доллара в международных расчётах нет, доллар США всё ещё остаётся доминирующей валютой.

Около 88% операций на рынке валют происходят с использованием доллара, что подтверждает статус доллара как главной мировой транзакционной валюты, — объяснил аналитик.

Сирия ранее выступила с призывом отказаться от доллара и выразила готовность обсуждать с Россией расчёты в национальных валютах, заявил посол Сирии в Москве Риад Хаддат. Он добавил, что страна готова начать сотрудничать с республиками Донбасса и рассматривает возможность обсуждение вопроса признания этих республик.

Ранее эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли написал, что санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро. Он отметил, что решение США и ЕС заморозить валютные резервы России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации вложений в мире.