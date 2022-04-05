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Эксперт из США назвал главную цель Вашингтона на Украине

Научный сотрудник из США Коулз: Вашингтон сделал Украину оружием против России
02:04, 06 апреля 2022
Эксперт из США назвал главную цель Вашингтона на Украине Фото: Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press
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США за последние десятилетия превратили Украину в оружие против России. Именно для этого Вашингтон «оголтело милитаризируют» Киев, заявил в статье, опубликованной порталом The Gray Zone, научный сотрудник — докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз.

Автор публикации отметил, что именно на Белом доме лежит вина за то, что происходит на Украине сейчас. Поставки большого количества оружия Киеву является для Вашингтона способом реализовать параноидальное стремление к «доминированию в полном спектре», как говорят в Пентагоне.

Коулз считает, что рядовых украинцев используют в качестве пешек американские элиты, которые при этом укрепляют вооружённые силы Украины, продолжая подстрекать Москву. У Белого дома слабая международная дипломатия, внутреннее антивоенное движение в США невелико, зато, как думает автор, поддержка ситуации на Украине большинством американских левых и либералов подтолкнули мир к опасности ядерной катастрофы.

По мнению Коулза, общественность на Западе должна требовать остановки украинского кризиса, хотя последние восемь лет она от него отворачивалась. За это время лидеры Запада милитаризировали Украину, держа в уме Россию, подчеркнул автор.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты умышленно дестабилизируют ситуацию в Европе и меньше всех заинтересованы в прекращении действий на Украине, заявили авторы китайской газеты Global Times. По их словам, вместо поощрения мирных переговоров Вашингтон старается усилить конфликт и охладить решимость Москвы и Киева в намерении достигнуть примирения.

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