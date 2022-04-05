США за последние десятилетия превратили Украину в оружие против России. Именно для этого Вашингтон «оголтело милитаризируют» Киев, заявил в статье, опубликованной порталом The Gray Zone, научный сотрудник — докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз.

Автор публикации отметил , что именно на Белом доме лежит вина за то, что происходит на Украине сейчас. Поставки большого количества оружия Киеву является для Вашингтона способом реализовать параноидальное стремление к «доминированию в полном спектре», как говорят в Пентагоне.

Коулз считает, что рядовых украинцев используют в качестве пешек американские элиты, которые при этом укрепляют вооружённые силы Украины, продолжая подстрекать Москву. У Белого дома слабая международная дипломатия, внутреннее антивоенное движение в США невелико, зато, как думает автор, поддержка ситуации на Украине большинством американских левых и либералов подтолкнули мир к опасности ядерной катастрофы.

По мнению Коулза, общественность на Западе должна требовать остановки украинского кризиса, хотя последние восемь лет она от него отворачивалась. За это время лидеры Запада милитаризировали Украину, держа в уме Россию, подчеркнул автор.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты умышленно дестабилизируют ситуацию в Европе и меньше всех заинтересованы в прекращении действий на Украине, заявили авторы китайской газеты Global Times. По их словам, вместо поощрения мирных переговоров Вашингтон старается усилить конфликт и охладить решимость Москвы и Киева в намерении достигнуть примирения.