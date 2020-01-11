Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин заявил, что решение властей Ирана о признании вины в крушении украинского Boeing 737 является разумным и мудрым. Об этом сообщает ТАСС.
Мне кажется, что власти Ирана поступили очень разумно. Видимо, когда иранцы выяснили все обстоятельства дела, приняли такое решение. Оно достаточно мудрое, потому что это такой цивилизованный подход к делу — признать свою ошибку и принести извинения, — заявил Наумкин.
По его словам, при исламской демократии сложно принимать решения о таких признаниях. Эксперт отметил, что все три дня в стране занимались выяснениям обстоятельств крушения, именно с этим и связана задержка.
Как ранее писал NEWS.ru, к крушению украинского самолёта Boeing 737 привели безрассудные действия иранской стороны. С таким заявлением в разговоре с журналистами в субботу, 11 января, выступил представитель администрации США высокого ранга.
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