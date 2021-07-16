Эксперт: доказательства против России по делу MH17 сфабриковали

Эксперт клуба «Валдай» и Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артём Куреев рассказал, что доказательства против России по делу малайзийского Boeing 777, разбившегося над Донбассом, будут использовать для дальнейшего создания образа страны-агрессора вне зависимости от степени их абсурдности. Об этом пишет Lenta.ru.

Специалист прокомментировал отказ США предоставить спутниковые снимки, на которых якобы запечатлён процесс запуска ракеты по лайнеру. Он отметил, что прозападные СМИ и политики с восторгом примут любые сфабрикованные доказательства, если они вписываются в антироссийский вектор развития ситуации.

По словам Куреева, Евросоюз и НАТО воспринимают любые заявления со стороны США как аксиому и не требуют более весомых доказательств, нежели заявления лидеров Штатов.

Пока политика Вашингтона на украинском направлении не изменится, Белый дом будет настаивать на осуждении России, — считает эксперт.

Куреев заметил, что трагедия с малазийским боингом была нужна только для того, чтобы ужесточить санкции против России. На самом деле, Штаты и Украина используют расследование крушения как часть своей большей игры против нашей страны.

Ранее Судья Хендрик Стейнхёйс отложил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, который разбился в Донецкой области Украины в 2014 году, до 6 сентября.