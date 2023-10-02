Эксперт Bloomberg призвал отменить потолок цен на углеводороды из России Эксперт Bloomberg Ли призвал отменить потолок цен на углеводороды из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потолок цен, введенный странами Запада в отношении российской нефти, необходимо отменить, поскольку он не позволяет сократить доходы России от экспорта углеводородов, таким мнением поделился нефтяной стратег Bloomberg First Word Джулиан Ли. Он отметил, что потолок цен на российскую нефть спровоцировал рост проведения рискованных операций. По его словам, принятое западными странами решение также привело к тому, что нефть переливается с одного танкера на другой, а это повышает риск экологических катастроф в случае ее разлива.

Пришло время отменить потолок цен на российскую нефть. Ограничения не вредят доходу России, но повышают экологические риски. <...> С тех пор как мировые цены на нефть выросли за последние месяцы, также повысилась и ценность российской нефти. Urals теперь ближе к 100 долларам за баррель, чем к 60, — пишет он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что западные государства не будут отказываться от ограничения предельных цен на экспортируемую Россией нефть на мировом рынке. По его словам, Запад продолжит устанавливать потолок цен вопреки безуспешным попыткам.

В свою очередь глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан заявил, что попытка повлиять на ход СВО с помощью обвала цен на нефть отзовется кризисом для самого Запада. Так он ответил на заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине можно предотвратить, снизив цену нефти до $40 за баррель.