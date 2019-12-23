https://static.news.ru/photo/d12cf4fe-259d-11ea-a876-fa163e074e61_660.jpg Раввин Залман Шахтер-Шаломи и Рам Дасс Фото: Joan Halifax/CC BY 2.0/wikimedia.org

Доктор психологии Ричард Альперт скончался в США в возрасте 88 лет. Он прославился своими экспериментами с психоделическими наркотиками.

Изучение влияния ЛСД на психику он проводил в 1961–1963 годах в Гарварде. Тогда он работал с коллегой Тимоти Лири. Обоих в итоге уволили: Альперта за то, что он дал ЛСД студенту, Лири — за пропуски занятий. Позднее Альперт и Лири продолжили свои эксперименты вне стен университета.

В 1967 году Альперт отправился в Индию, где познакомился с различными духовными практиками и сменил имя на Рам Дасс (в переводе с санскрита «слуга Рамы»). После возвращения в США он написал более десятка книг, посвящённых духовному развитию.

Ранее научное издание Frontiers in Psychology разместило статью, где рассказывается об интересном свойстве вещества из класса триптаминов — диметилтриптамина (ДМТ). ДМТ известен в узких кругах как «молекула духа». Это природное психоделическое вещество из класса триптаминов. Исследователи всегда отмечали необычно интенсивный, «классический психоделический» опыт при его использовании (под классикой здесь подразумевается аналогия с использованием мескалина, грибов и LSD). Однако новый эксперимент, проведённый на базе Имперского колледжа (Лондон, Великобритания), расширил представления о влиянии ДМТ на человеческий мозг. Испытуемые заявили, что пережили ощущение клинической смерти, писал NEWS.ru.