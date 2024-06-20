Экс-военачальник НАТО оценил соглашение России и КНДР Адмирал Ставридис: договор КНДР и России похож на пакт о взаимной обороне

Фото: Kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР уже можно считать весьма значительным, заявил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в эфире телекомпании MSNBC. По его словам, он похож на пакт о взаимной обороне.

Они пока не разглашают подробности соглашения, которое было подписано. На мой взгляд, это похоже на пакт о взаимной обороне. <...> Это весьма значительно, — сказал он.

Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и России. Его накануне подписали президент России Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын в Пхеньяне.

Путин ранее заявил, что власти России не исключают возможности военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. По его мнению, партнерство может развиваться в соответствии с заключенным договором о стратегическом взаимодействии.

Начальник управления национальной безопасности Республики Корея Чан Хо Чжин сообщил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР угрожает национальной безопасности Южной Кореи. По его словам, помощь Пхеньяну не может не оказывать отрицательного эффекта на отношения Москвы и Сеула.