Экс-узника Гуантанамо Мингазова могут выдать России

Бывший заключённый тюрьмы на базе ВМС США Гуантанамо россиянин Равиль Мингазов может быть возвращён на родину. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на его родных и адвоката Гэри Томпсона.

По его мнению, российские власти готовятся к возвращению Мингазова, а Абу-Даби, в свою очередь, предпринимает усилия по оформлению его репатриации.

Однако сам Мингазов возвращаться в Россию не хочет, для него это является самым страшным. Сын экс-узника считает, что репатриация станет «смертным приговором» его отцу.

По сведениям источников газеты в Госдепартаменте США, в Вашингтоне обеспокоены сообщениями о возможной репатриации Мингазова и попросили власти ОАЭ не выдавать его России. В посольстве Эмиратов в США, в свою очередь, отметили , что Абу-Даби координирует свои действия с Вашингтоном, касающиеся узников Гуантанамо, и не станет принимать решение в отношении Мингазова без согласия Штатов.

Мингазова задержали в Пакистане в 2002 году. На допросах он заявил, что воевал в рядах движения «Талибан» (запрещено в России). После этого он был передан США и попал в Гуантанамо, где содержался в течение почти 15 лет. При этом обвинения ему так и не были предъявлены.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена приступила к рассмотрению документа о закрытии тюрьмы Гуантанамо. В Белом доме заявили, что это «определённо цель и намерения» действующего главы государства. Прекратить работу тюрьмы собирался еще Барак Обама, но сменивший его на посту президента Дональд Трамп распорядился продолжать её в прежнем режиме.