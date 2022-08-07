Экс-спецпредставитель США пообещал «сверхтяжёлые времена» Украине и России Экс-спецпредставитель США Волкер пообещал «сверхтяжёлые времена» Украине, России и ЕС

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Курт Волкер

В ближайшем будущем Украину, Россию и Евросоюз ожидают тяжёлые времена. Такое мнение высказал в беседе с украинскими журналистами экс-спецпредставитель Госдепартамента США в стране Кут Волкер. По его словам, которые приводит РБК, испытания предстоит пережить как ближайшей зимой, так и после неё.

Я считаю, что эта зима будет тяжёлая для всех: Европы, Украины и для России тоже. Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную. Для ЕС зима будет тяжёлой из-за проблем с энергоресурсами, — сказал Волкер.

Он подчеркнул, что власти Европы ведут подготовку к зиме.

При этом Волкер особо отметил, что «сверхтяжёлые времена ещё впереди». Он не исключил, что спецоперация РФ на Украине продлится вплоть до лета 2023 года.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».