Экс-советник президента Армении назвал сроки вступления Еревана в ЕС Политолог Погосян: на вступление Еревана в ЕС уйдут годы

Фото: Frederik Sadones/ZUMAPRESS/Global Look Press

Армения уже является частью одного экономического союза — ЕАЭС, а вступление в еще одно экономическое объединение будет для Армении технически очень сложно и потребует много времени, заявил NEWS.ru председатель «Международного центра человеческого развития», бывший советник президента Армении Твена Погосян. По его словам, на это уйдут годы.

Весь этот процесс имеет большие технические и неопределенные затруднения. Для того чтобы стать частью ЕС, Ереван должен выйти из всех других структур. Отношения с ОДКБ, конечно, пока заморожены, но выходить оттуда власти республики пока не собираются, — пояснил Погосян.

По его словам, заявление о желании Армении вступить в ЕС носит больше политический характер, чем реальное желание, из-за сильной обиды на Россию после войны 2020 года.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван заинтересован в получении максимальной безопасности для себя. Поэтому, продолжил он, Ереван готов углублять отношения с Европейским союзом и получить статус кандидата в ЕС.

При этом он отметил, что разговоров о вступлении Армении в НАТО не ведется ни на каком из политических уровней. Спикер парламента добавил, что существующая система безопасности, частью которой является и Ереван, не действует. При этом Симонян подчеркнул, что речи о выводе военной базы РФ нет.