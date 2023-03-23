Экс-советник Пентагона раскритиковал США из-за отказа прислушаться к КНР Экс-советник Пентагона Макгрегор раскритиковал США за отказ от прекращения огня на Украине

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Конгресс США на Капитолийском холме в Вашингтоне

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор раскритиковал США за то, что они отказались прислушаться к мирному договору по Украине, представленному Китаем. По его мнению, Пекин в действительности заинтересован в деэскалации украинского конфликта, в отличие от Пентагона.

Наш ответ должен звучать так: «Мы принимаем это к сведению, мы собираемся изучить это и мы ответим после того, как тщательно это проверим». Вот что сказал бы хороший дипломат, — заявил полковник в отставке.

По мнению Макгрегора, Пекин в действительности заинтересован в деэскалации украинского конфликта, в отличие от Пентагона. Он считает, что при этом основной его мотив — экономический, КНР хочет реализовать план по организации так называемого «Одного пояса и одного пути», который позволит стране вывести торговлю в Европу через Россию и Украину, и именно поэтому затянувшийся конфликт совершенно не в ее интересах.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что некоторые из пунктов мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы. Они будут использованы, когда Киев и Запад будут готовы к диалогу.

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.