Макгрегор назвал последствия изъятия российских активов Макгрегор: страны перестанут хранить деньги в США после изъятия активов России

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Многие страны перестанут хранить свои резервы в США после изъятия Западом российских активов, предположил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру. В числе таких государств он назвал Китай, Индию, Бразилию и Саудовскую Аравию.

Мы собираемся изъять $300 млрд активов, которые принадлежат России, а затем незаконно передать их Украине, преступному режиму Зеленского. <...> Остановитесь и задумайтесь. Представьте себя на месте Индии, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии. С какой стати вы будете держать свои средства в казначейских облигациях США? — задался вопросом Макгрегор.

Он подчеркнул, что США своими действиями загоняют себя в ловушку, потому что страны, которые имели долю в американских гособлигациях, начнут массово избавляться от нее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов повлечет за собой долгосрочные судебные разбирательства. По его словам, такие решения, если они будут приняты, «глубоко незаконны» и подорвут основы мировой экономической системы. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва будет защищать свои интересы и незаконно арестованные активы.

Ранее стало известно, что страны G7 разрабатывают план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, используя российские замороженные активы в качестве залога. Поддерживающая Украину коалиция западных стран потребует, чтобы Россия погасила этот долг. В противном случае замороженные российские активы будут конфискованы.