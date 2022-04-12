Бывший президент США Дональд Трамп к концу своего срока в качестве главы государства начал походить на российского лидера Владимира Путина, заявила экс-советница хозяина Белого дома по делам РФ Фиона Хилл. Она добавила, что Трамп пытался оказывать давление на Киев, вынуждая его начать расследование в отношении нынешнего американского лидера Джо Байдена, передаёт Business Insider.
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Она также добавила, что Трамп, в отличие от президента США Джорджа Буша — млaдшего, не читал подготовленные для него сотрудниками администрации матeриалы.
В 2020 году независимый кандидат в президенты США Роке де ла Фуенте в интервью NEWS.ru заявил, что сможет договориться с Россией, если американцы изберут его главой государства. По его мнению, с российским президентом Владимиром Путиным его сближает то, что они одного возраста.
Роке де ла Фуенте рассказал, что три раза бывал в России и ему очень понравились как российские города, так и россияне. Поэтому он считает возможным построить отношения с Москвой, основанные на взаимном уважении.