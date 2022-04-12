Экс-советница Трампа обвинила его в сходстве с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп к концу своего срока в качестве главы государства начал походить на российского лидера Владимира Путина, заявила экс-советница хозяина Белого дома по делам РФ Фиона Хилл. Она добавила, что Трамп пытался оказывать давление на Киев, вынуждая его начать расследование в отношении нынешнего американского лидера Джо Байдена, передаёт Business Insider.

По словам Хилл, за годы своего президентcтва Трамп стал гораздо больше напоминать Путина с тoчки зрения своих политических пристрастий и практики, чем своих предшественников на посту главы Белого дома. Экс-cоветница указала, что политик «использовал Украину как игрушку в своих целях».

Она также добавила, что Трамп, в отличие от президента США Джорджа Буша — млaдшего, не читал подготовленные для него сотрудниками администрации матeриалы.

В 2020 году независимый кандидат в президенты США Роке де ла Фуенте в интервью NEWS.ru заявил, что сможет договориться с Россией, если американцы изберут его главой государства. По его мнению, с российским президентом Владимиром Путиным его сближает то, что они одного возраста.

Роке де ла Фуенте рассказал, что три раза бывал в России и ему очень понравились как российские города, так и россияне. Поэтому он считает возможным построить отношения с Москвой, основанные на взаимном уважении.