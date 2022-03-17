Экс-сотрудник СБУ сообщил о плане «Азова» остаться в Мариуполе до перемирия

Боевики нацполка «Азов» намерены продержаться в Мариуполе до заключения перемирия между Россией и Украиной, сообщил РИА Новости экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров со ссылкой на собственные источники. По его словам, в настоящее время националисты создают на местных предприятиях укрепления — огневые точки и бетонные заграждения.

Как рассказал Прозоров, боевики устраивают укрепления в цехах «Азовстали» и завода имени Ильича. По его мнению, таким способом они надеются просидеть там достаточно долго.

У меня в Мариуполе остались источники — ещё с тех времен, когда я работал в СБУ. Они говорят, что именно на предприятиях «Азовсталь», Завод имени Ильича прямо среди цехов оборудуют укрепрайоны. Точки, бетонные блоки. При этом рабочим не разрешают прерывать цикл производства, — сказал он.

Прозоров подчеркнул, что националисты надеются, что войска ДНР не будут штурмовать заводы, где находятся рабочие, и пока Россия и Украина ведут переговоры, они выиграют время и тем самым спасутся.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что боевики украинского националистического батальона «Азов» совершили очередную провокацию, подорвав здание театра в Мариуполе. Националисты могли удерживать в здании заложников, о чём сообщили беженцы, выбравшиеся из города.