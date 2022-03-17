18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Экс-сотрудник СБУ сообщил о плане «Азова» остаться в Мариуполе до перемирия

Экс-подполковник СБУ Прозоров сообщил о планах «Азова» остаться в Мариуполе до перемирия
08:14, 18 марта 2022
Экс-сотрудник СБУ сообщил о плане «Азова» остаться в Мариуполе до перемирия Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Боевики нацполка «Азов» намерены продержаться в Мариуполе до заключения перемирия между Россией и Украиной, сообщил РИА Новости экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров со ссылкой на собственные источники. По его словам, в настоящее время националисты создают на местных предприятиях укрепления — огневые точки и бетонные заграждения.

Как рассказал Прозоров, боевики устраивают укрепления в цехах «Азовстали» и завода имени Ильича. По его мнению, таким способом они надеются просидеть там достаточно долго.

У меня в Мариуполе остались источники — ещё с тех времен, когда я работал в СБУ. Они говорят, что именно на предприятиях «Азовсталь», Завод имени Ильича прямо среди цехов оборудуют укрепрайоны. Точки, бетонные блоки. При этом рабочим не разрешают прерывать цикл производства, сказал он.

Прозоров подчеркнул, что националисты надеются, что войска ДНР не будут штурмовать заводы, где находятся рабочие, и пока Россия и Украина ведут переговоры, они выиграют время и тем самым спасутся.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что боевики украинского националистического батальона «Азов» совершили очередную провокацию, подорвав здание театра в Мариуполе. Националисты могли удерживать в здании заложников, о чём сообщили беженцы, выбравшиеся из города.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео