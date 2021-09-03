Экс-сотрудник Пентагона призвал НАТО готовиться к российской угрозе

НАТО стоит укреплять военную мощь в Восточной Европе в связи с ростом угрозы со стороны России. Об усилении Москвы свидетельствует модернизация Вооружённых сил России, заявил порталу 19fortyfive вице-президент Института Лексингтона в штате Вирджиния и бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре.

Он опасается способностей России быстро разворачивать войска на западной границе и видит в этом возможность для быстрых атак на территории от Прибалтики до Чёрного моря. Гуре привёл в пример то, как быстро Россия расположила войска вдоль границы с Украиной в апреле 2020 года.

Москва предпринимает «общегосударственное» наступление на НАТО. В этих усилиях российские вооружённые силы призваны стать инструментом политического принуждения, а также средством достижения целей России с помощью силы, — заявил экс-сотрудник Пентагона.

Он также назвал шаги для защиты восточной территории НАТО, главный из которых — признать важнейшее значение Черноморского региона. Кроме того, нужно повысить осведомлённость и подготовиться к быстрым ответам на провокации Кремля. Гуре заявил о необходимости улучшить возможности ракетных и воздушных войск, а также поддерживать союзные Украину и Грузию.

Ранее в Кремле назвали стремление Украины вступить в НАТО «непосредственной угрозой» для России.