Экс-сотрудник Пентагона объявил о неготовности США воевать с Китаем Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал безрассудной политику США по Тайваню

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политика руководства США в отношении Тайваня является опасной и безрассудной. Такое мнение выразил РИА Новости бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, США ни в коей мере не готовы к возможной войне с КНР.

Администрация Джо Байдена глупа, их политика в отношении Тайваня безрассудна и опасна. <...> Если КНР решит, что мы милитаризуем Тайвань, чтобы использовать его в качестве базы против нее, они обязательно вторгнутся — и мы не в состоянии это остановить, — заявил Макгрегор.

Таким образом военный прокомментировал визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который проходит вопреки протестам официального Пекина.

Макгрегор также добавил, что Штаты в настоящее время ни в каком виде не готовы к вооруженному противостоянию с КНР. По его словам, для этого Вашингтон не располагает логистической инфраструктурой в западной части Тихого океана.

Мы безответственно провоцируем китайцев точно так же, как годами провоцировали русских в ситуации вокруг Украины, игнорируя предупреждения Пекина точно так же, как мы игнорировали предостережения российского правительства, — подчеркнул полковник.

Ранее на Тайване приземлился спецборт американской делегации во главе с Пелоси. Его сопровождали истребители ВВС Тайваня. Это первый визит спикера палаты представителей на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что ее приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».