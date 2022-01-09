Экс-сотрудник ЦРУ раскрыл причину кризиса вокруг Украины

Кризисная ситуация на Украине сложилась из-за того, что Запад не понял сигналов, которые ему посылала Россия. Об этом в интервью французскому изданию Le Figaro заявил бывший аналитик ЦРУ по РФ Джордж Биби.

Россия постоянно посылала сигналы, которые мы не понимали. Сигналы негативного рода, такие как размещение войск на границе и информирование о том, что сближение Украины с НАТО или стратегическое партнёрство с США станут красными линиями. Это сообщения, которые Россия посылала по разным каналам, — пояснил Биби.

Ещё один сигнал, который проигнорировал Запад, — испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре 2021 года. Аналитик считает, что тестовый запуск и время его выполнения не были случайными.

Сообщение было призвано напомнить нам, насколько мы зависим от космоса как в военном, так и гражданском отношении, что у России есть возможность атаковать наши спутники. Москва показала нам решимость, — поделился экс-агент ЦРУ.

Биби подчеркнул, что также Россия посылала и положительные сигналы, в частности, отправив «предложения для прямых обсуждений» и продемонстрировав готовность «изучить дипломатическое решение» конфликта. Аналитик считает, что сосредоточенность западных политиков на идеологическом аспекте приводит к ошибкам, поскольку Россия больше озабочена собственной безопасностью.

Что касается Украины, то здесь, по мнению Биби, наибольшую опасность представляют «безрассудные действия украинских националистических группировок, которые мало подчиняются властям». Аналитик сомневается, что РФ пойдёт на военную операцию, если только не случится провокации. Последнее Биби не исключает и считает, что это «приведёт к пожару».

Интервью экс-аналитика ЦРУ появилось в преддверии переговоров России и США по вопросам безопасности 10 января в Женеве.

После переговоров РФ и США пройдёт заседание совета Россия — НАТО, а затем в Вене будут консультации на площадке ОБСЕ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.