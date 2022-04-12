Экс-сотрудник Белого дома назвал способ развалить НАТО

Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс рассказал, что существует реальный способ для России развалить НАТО. Для этого, по его словам, Москва должна перестать поставлять недружественным странам нефть и газ, пишет «ПолитРоссия».

Возможно, Кремль делает ставку на то, что попытка ЕС запретить поставки российских энергоносителей из Европы закончится распадом НАТО, но Россия сама может развалить НАТО и ЕС, просто запретив поставки энергоносителей, — сказал экономист.

По его мнению, если отрезать европейские страны от «энергетической кормушки», то все они быстро переругаются и начнут думать лишь о собственной выгоде.

Робертс считает, что Россия обязательно должна воспользоваться этим способом, а не вести бессмысленные переговоры с оппонентами и придерживаться правил приличия.

Он напомнил, что Москва отказалась от своего первоначального плана национализировать имущество покинувших Россию компаний, при том что Запад в это же время без стеснения отбирает имущество российских граждан, организаций и даже диппредставительств. Также Москва по-прежнему продолжает поставлять в Германию энергоносители, несмотря на её враждебные действия.

Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил Евросоюзу, что санкции против России могут привести к наихудшей ситуации с поставками сырья на мировой рынок. Он объяснил это тем, что картель не сможет возместить ушедшие с рынка российские нефтебаррели.