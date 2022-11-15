Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего представителя компании «Аэрофлот» в Великобритании Дмитрия Федоткина по делу о государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. По данным агентства, следствие полагает, что Федоткин, будучи сотрудником авиакомпании, передавал секретные сведения британской разведке.