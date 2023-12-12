Экс-сенатор объяснил, как Афганская война продлила существование СССР Экс-сенатор Клинцевич — для NEWS.ru: СССР опередил в Афганистане США

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма «9-я рота»

Афганская война не приблизила гибель СССР, как утверждают многие политики, а, напротив, отдалила его от развала на много лет, заявил в беседе с NEWS.ru лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич. По его словам, ввод советских войск в Афганистан в конце 1979 года поломал планы США по открытию военных баз и установке в этой стране комплексов крылатых ракет Tomahawk, нацеленных на «ключевые экономические центры СССР».

С учетом состояния нашей тогдашней ПВО и большого количества американских крылатых ракет с десятиминутным подлетным временем мы бы не смогли их все перехватить. У нас были бы колоссальные потери. После этого США могли начать наземную военную операцию с территории Афганистана. Подобные планы у Вашингтона действительно существовали, — рассказал Клинцевич.

По его словам, именно в конце 1970-х годов США приступили к разработке концепции быстрого глобального удара по своему основному противнику в лице Советского Союза. Экс-сенатор отметил, что удар мог быть нанесен сразу после появления в Афганистане американских баз и ракет.

Согласно этой концепции, около пяти тысяч высокоточных боеприпасов в течение часа должны были упасть на особо важные объекты СССР. Таким образом они рассчитывали нейтрализовать и быстро привести к упадку весь наш ядерный потенциал. По их расчетам, это касалось примерно 70% нашего ядерного потенциала, остальной они планировали «утилизовать» с помощью своего ядерного оружия. Но мы их опередили и вошли в Афганистан, — заявил Клинцевич.

Как добавил экс-сенатор, позже СССР все равно распался, но уже из-за предателей во власти, а не угрозы американского оружия.

Ранее Клинцевич заявил, что срок службы в российской армии необходимо увеличить с одного года до двух лет. По его словам, переход на двухлетнюю службу обеспечит серьезную поддержку обороны и безопасности России в условиях практически прямой конфронтации с военным блоком НАТО.