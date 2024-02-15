Экс-руководитель из НАТО объяснил, когда РФ пойдет на перемирие с Украиной Генерал Куят: Путин готов к диалогу при отказе Запада от поддержки Украины

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры о мире с Украиной, когда Запад откажется ее поддерживать, заявил экс-председатель военного комитета НАТО генерал Харальд Куят в разговоре с Die Weltwoche. Такой вывод он сделал из интервью главы государства с журналистом Такером Карлсоном.

[Владимир Путин] сказал: мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам. Конечно, предпосылкой для этого является прекращение поддержки Украины, — утверждает Куят.

Он вспомнил стамбульские переговоры, которые, по его словам, провалились. Куят заметил, что тогда диалог России с Украиной дошел до подписания предварительных договоренностей.

Ранее появились слухи о том, что Владимир Путин предлагал США заморозить конфликт на Украине, а Вашингтон отказался. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

В Госдепе тоже заявили, что США не вступали в переговоры с Россией по этому вопросу. Штаты верны принципу «ничего об Украине без Украины» и не поддержали бы принуждение Украины отдать территорию, заверила американская сторона. В Госдепе считают, что Россия не стремится завершить конфликт в ближайшее время.