Устроившая демарш на Первом канале Овсянникова нашла работу за рубежом

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, ворвавшаяся в студию с антивоенным плакатом, получила работу в немецком издании Die Welt. Сама журналистка отметила, что название и идеология издания (welt в переводе с немецкого — «мир») коррелируют с её собственными взглядами, говорится в сообщении на сайте медиаконцерна Axel Springer, которому принадлежит Die Welt.

Welt означает то, что сейчас так яростно защищают на Украине. Я считаю своим долгом как журналиста защищать эту свободу. И я рада, что могу сделать это сейчас для немецкой газеты, — сказала Овсянникова.

Вечером 14 марта в ходе прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с плакатом против российской спецоперации на Украине. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Позже выяснилось, что это редактор телеканала Марина Овсянникова.

Впоследствии суд в Москве оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за призывы к митингам, Следственный комитет России начал доследственную проверку её действий в телестудии. Комментируя ситуацию, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступок редактора Первого канала необходимо расследовать по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция.