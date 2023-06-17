В США предложили Киеву подать в суд за «преступную халатность» Вашингтона Экс-разведчик Риттер: Киеву надо подать в МУС на главу армии США Милли

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли

Киеву следует подать в Международный уголовный суд на главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли за помощь, оказанную Вооруженным силам Украины, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom отставной американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, если бы речь шла об американской армии, чиновник уже предстал бы перед судом за преступную халатность при тренировке бойцов, отправляющихся на фронт с оружием без знаний о его применении.

Я надеюсь, что украинцы после окончания всего происходящего заведут дело в МУС, потому что посылать солдат на линию обороны российской армии со снаряжением, которое они не знают, как использовать, <...> — это убийство, — сказал Риттер.

Он добавил, что сражаться с российской армией без поддержки с воздуха также сродни убийству.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО может официально стать стороной украинского конфликта. Пойти на такой шаг Альянс может из-за разгрома ВСУ. Полковник считает, что Запад не хочет признавать поражение в противостоянии с Москвой. Из-за этого Вашингтон может пойти на еще большую эскалацию.

12 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что коллективный Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь. Глава американской дипломатии подчеркнул, что союзники «решительно настроены на этот счет».