Экс-разведчик США призвал иностранцев покинуть Украину Экс-разведчик США Риттер призвал иностранных бойцов покинуть Украину, им грозит гибель

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Иностраннным гражданам, участвующим в боях на стороне Украины, следует покинуть Украину, поскольку им грозит гибель. Об этом заявил РИА Новости бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он предположил, что Киев потерпит поражение уже в конце лета или начале осени.

Украина проиграла конфликт. Украина не выиграет в этом конфликте. Украина не может победить в этом конфликте. И если вы иностранец, воюющий за Украину, поймите, что вы оказываетесь в положении, когда вам придется пожертвовать жизнью. <...> Я призываю всех иностранцев покинуть Украину, потому что Украина проиграет эту войну, и если вы на переднем крае, у вас высокий шанс быть убитым или раненым, — сказал Риттер.

По мнению американца, конфликт может завершиться дае раньше начала осени, учитывая смертность срежит украинских военных. Он также рассказал. что западные партнеры призвали Украину «притормозить» с расходованием 155-миллиметровых снарядов и предрек Киеву кризис с боеприпасами.

Ранее Риттер сказал, что поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно. По его словам, украинские войска ничего не смогут сделать, чтобы помешать РФ разгромить их. Отставной морпех отметил, что поражение Украины будет для Вашингтона ударом «лицом в грязь». Риттер указал, что США поддерживают Украину, однако это ей не поможет. Фактическое поражение для Киева станет для США «политическим поражением», добавил он.