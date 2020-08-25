Экс-разведчик: без поддержки США Украину ждёт быстрый крах

https://static.news.ru/photo/57cacba4-e76c-11ea-902e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Nakoykher/wikipedia.org

Если Вашингтон перестанет помогать Украине, страна «не просуществует и пяти минут». Такого мнения придерживается бывший разведчик из Израиля Яков Кедми.

По его словам, современная Украина существует только благодаря поддержке со стороны американских властей. Без неё страну ожидает быстрый крах. Ослабление этой поддержки неизбежно в связи с проблемами, которые возникают у США сегодня, сообщает сайт argumenti.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в более активном участии Соединённых Штатов в процессе урегулирования конфликта в Донбассе. Он также выразил надежду на увеличение объёмов военной помощи.

Как писал NEWS.ru, позднее Пентагон опубликовал документ, в котором говорится о выделении Украине дополнительных средств в качестве военной поддержки. Сумма помощи, согласно планам ведомства, должна составить $250 млн. При этом в Вашингтоне назвали Украину «ключевым партнёром» «на переднем крае стратегической конкуренции с Россией».