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Свергнутый в результате народного восстания в Тунисе бывший президент Зин аль-Абидин Бен Али похоронен на кладбище в Саудовской Аравии. Он жил в этой стране последние восемь лет.

Как пишет саудовская газета «Аль-Ватан», политика похоронили на кладбище в Медине. По информации ряда арабских СМИ, семья экс-президента хотела перевезти его тело в Тунис, но якобы получила отказ от нынешних властей. Однако телеканал Sky News Arabia сообщил, что правительство Туниса было готово положительно рассмотреть просьбу семьи Бен Али о его захоронении на родине в случае обращения.

Бен Али скончался 19 сентября в одной из больниц королевства в возрасте 83 лет. Он руководил Тунисом с 1987-го до 2011 года, но после «жасминовой революции» бежал в Саудовскую Аравию. По некоторым данным, из Центрального банка Туниса он взял с собой полторы тонны золота.

Как писал News.ru, 25 июля в военной больнице Туниса скончался 92-летний глава Тунисской Республики Бежи Каид Эс-Себси.