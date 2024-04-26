Экс-президента Румынии обвинили в преступлениях против человечности Генпрокуратура Румынии предъявила обвинение бывшему президенту

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Ион Илиеску

Бывшему президенту Румынии Иону Илиеску официально предъявлено обвинение в совершении преступления против человечества по делу о разгоне антиправительственной манифестации в Бухаресте в июне 1990 года, сообщает Agerpres. Следователи из Генеральной прокуратуры посетили Илиеску у него дома в Бухаресте, чтобы сообщить ему о предъявлении обвинения, так как из-за его 94-летнего возраста он не мог самостоятельно приехать на допрос.

Ранее прокуроры предъявили такие же обвинения бывшему премьер-министру Петре Роману, бывшему заместителю премьер-министра Джелу Войкану Войкулеску, экс-директору Румынской службы информации Вирджилу Мэгуряну и еще четырем лицам в рамках этого дела.

По данным прокуроров, 11-12 июня 1990 года власти приняли решение разогнать демонстрацию оппозиции на Университетской площади в Бухаресте. К акции были привлечены силы МВД, Минобороны, РСИ, а также более 10 тысяч шахтеров и других рабочих из разных регионов страны.

В результате произошли избиения граждан Бухареста, были разгромлены штаб-квартиры оппозиционных партий. Четыре человека погибли от выстрелов, а 1 388 человек получили физические и психические травмы. Прокуроры обвиняют Илиеску в том, что он отдал приказ разогнать манифестацию, включая привлечение шахтеров и других рабочих.

Ранее высший уголовный суд Стамбула вынес приговор гражданке Сирии Ахлям аль-Башир, которая устроила теракт на проспекте Истикляль в ноябре 2022 года. Ей назначили семь пожизненных сроков и 1794 года лишения свободы. Обвинение запрашивало для нее срок от 1949 до 3009 лет.