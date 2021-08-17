Экс-президента Афганистана Гани госпитализировали в Абу-Даби

Сбежавший из Афганистана экс-президент Ашраф Гани находится в больнице Абу-Даби. Об этом сообщает иранское агентство Young Journalists Club со ссылкой на бывшего советника афганского МИД Фахриддин Гаризаде.

Появились сообщения об ухудшении здоровья бывшего президента Афганистана, находящегося в Абу-Даби. Согласно ряду дипломатических источников, Гани несколько часов назад был направлен на лечение в одну из больниц, — высказался Гаризаде.