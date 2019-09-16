https://static.news.ru/photo/94c6dc38-d84e-11e9-89db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Park Jin-Hee/Global Look Press

Бывшую главу Республики Корея Пак Кын Хе госпитализировали из-за травмы левого плеча. Её доставили из следственного изолятора в клинику Святой Марии в Сеуле для проведения операции, сообщает агентство Yonhap .

По его данным, операция намечена на 17 сентября. Экс-президент перестала двигать левым плечом, предположительно, из-за разрыва плечевых мышц.

Два года назад Пак Кын Хе отстранили от власти и обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Суд вынес приговор о заключении бывшего президента на срок 25 лет. Кроме того, на Пак Кын Хе наложили штраф в $17 млрд.

Позже её приговорили к дополнительным шести годам тюрьмы за вымогательство и присвоение государственных средств, а также ещё к двум годам за нарушение избирательного законодательства.

Разбирательства по делу о коррупции в Южной Корее продолжаются до сих пор. Так, в конце августа Верховный суд постановил пересмотреть решение суда низшей инстанции по делу фактического главы компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, которого обвиняли в даче взятки Пак Кын Хе, писал News.ru.