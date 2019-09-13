https://static.news.ru/photo/662d6ae0-d597-11e9-bdee-fa163e074e61_660.jpg Фото: R. D. Ward/Wikimedia Commons

Состояние здоровья экс-президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али оценивается как критическое. Несколько дней назад 83-летний политик был помещён в одну из больниц города Джидда.

Как пишет журнал Realites , находящийся при смерти Бен Али несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Информацию о тяжёлом состоянии здоровья изданию подтвердил адвокат бывшего президента Туниса Мунир Бен Салха.

Я всегда реагировал на слухи о смерти и болезни [Бен Али], отрицая и осуждая их. Президент Бен Али очень болен, — сообщил юрист.

Зин эль-Абидин Бен Али занимал пост главы государства с 1987 года, а в начале 2011-го был свергнут в результате «жасминовой революции». После этого он бежал из страны в Саудовскую Аравию, на территории которой пребывает в настоящее время.

Как писал News.ru, ранее исполняющий обязанности президента Туниса Мухаммед ан-Насер подписал указ, продлевающий действие режима чрезвычайного положения в стране.

В конце июля скончался 92-летний глава Тунисской Республики Бежи Каид Эс-Себси.