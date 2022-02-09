Экс-президент Польши призвал ударить по РФ в случае эскалации на Украине

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что в случае эскалации напряжённости на Украине необходимо вступить в открытое противостояние с Россией. По его мнению, Польше необходимо в этой ситуации помочь соседу, собрав все силы и «предоставив их в распоряжение Украины». Об этом он сказал в интервью газете Rzeczpospolita.

Если Путин нападет на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве, — сказал Валенса.

Он отметил, что ранее относился с большим уважением к российскому руководству, однако Москва «зашла слишком далеко». По его словам, западным странам необходимо проявить жестокость в отношении России.

Ранее лидеры ФРГ, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда призвали Россию снизить напряжённость у границ Украины. Политики считают, что пришло время начать диалог по безопасности в Европе. Они выразили «большую обеспокоенность ввиду скопления российских военных сил на и вне Украины» и заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, добавив, что урегулировать ситуацию можно с помощью дипломатии.