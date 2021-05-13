Экс-президент Молдавии заявил, что республикой управляет посол США

https://static.news.ru/photo/f8e13ec8-b431-11eb-aced-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: euobserver.com

Молдавией на сегодняшний день управляет посол США. Об этом заявил экс-президент республики, глава Партии коммунистов Владимир Воронин в эфире телеканала TVC-21.

Сегодня страной руководит посол Америки, страной руководят извне. Страна уже несколько лет находится под внешним управлением, мы квартиранты в этой стране, — сказал Воронин.

В качестве примера достоверности своих слов он напомнил, что в пятницу посол США в Кишинёве Дерек Хоган посещал Генеральную прокуратуру Молдавии. Воронин считает, что нынешнее руководство страны не способно решать её судьбу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает рост вмешательства США и ЕС во внутренние дела Молдавии перед досрочными парламентскими выборами.

Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента, досрочные выборы запланированы на 11 июля.