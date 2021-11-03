Экс-президент Латвии: COVID-19 сподвигнет мир к солидарности

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс, врач-травматолог, возглавлявший страну с 2007 по 2011 год, считает, что пандемия COVID-19 поспособствовала кооперации стран во всем мире. По его мнению, скоро крупнейшие державы начнут добиваться общих глобальных целей. Об этом и о важности в целом принципа многополярности в развитии человечества Затлерс рассказал NEWS.ru в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума, который прошёл под девизом «Мир после COVID-19».

— Насколько при таком подходе к видению будущего оно реализуемо? Или здесь все поговорят, скажут правильные вещи, похлопают, а всё останется на своих местах? Какой не идеалистический, а реальный сценарий?

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— Во-первых, идеалистический сценарий всегда будет произноситься, потому что человек тянется к какому-то идеалу. Есть ли какая-то практическая выгода от этого — это другой вопрос. Но о чём говорили абсолютно все — это принцип мультилатерализма (multilateralism), это мультиполярный мир.

Сейчас есть державы, которые имеют свои интересы, которые добиваются своих интересов во всём мире и наживаются, прямо скажу, на конфликтах местных и региональных. Этот принцип совсем другой.

Мультилатерализм — это когда мы имеем могучие державы, но они кооперируются, они сотрудничают между собой, всегда у них есть общая цель. Вот как прийти к той ситуации, когда большие державы имеют общую цель, глобальную. Мы увидим это в ближайшем будущем, потому что COVID-19 многое изменил в нашем мышлении, а не только действиях. Он показал, кто есть кто и кто на что способен — кто способен на солидарность и помощь, а кто только на самоизоляцию. Это показала мировая политика, если хотите. Но и на общественном уровне и даже на семейном уровне было то же самое.

— Есть сильные страны (США, РФ), есть малые страны (Азербайджан, Латвия). Вы думаете, что сильные страны будут добровольно делиться с малыми? И какие у малых стран ресурсы, чтобы заставить этот справедливый порядок реализовать?

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— Во-первых у нас есть очень хороший пример — Евросоюз. Там не разделяют страны на большие и малые, более экономически могущественные и менее могущественные. То есть прислушиваются ко всем. Этот принцип в Европе работает, но они могут упрекать, что что-то происходит медленно. Например, сильная держава с одним лидером принимает решение за 30 секунд, а Европа — два-три месяца. Да, но это всегда очень устойчивый подход. И не только Европа. Если мы посмотрим на Китай, то Китай никогда не будет высокомерно обращаться к какому-то маленькому государству и маленькому народу. Он выражает честь любому народу. То есть принцип в мире уже существует, только надо понять его и договориться, что он будет основным.

Если говорить о Китае, то что Конфуций сказал? Все люди, каждый человек одинаков. Он создан таким природой, но постепенно, со временем люди начинают различаться, как результат разных практик и разных культур. То есть надо одинаково уважать как то, что у нас всё общее, так и то, что у нас всё разное. Но если мы сегодня говорим о Низами Гянджеви, то много столетий назад он произносил гуманный философский подход — как должен человек себя вести в обществе. Мы должны делать то, что нам доверили умные люди прошлого.