Экс-президент Хорватии назвала три сценария постпандемического мира

Экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, выступая в качестве представителя Международного олимпийского комитета (МОК) на всемирном форуме в Баку «Мир после COVID-19» в центре Низами Гянджеви, описала три возможных сценария постпандемического мира. По её словам, позитивным из них является только один, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Грабар-Китарович пояснила, что возможен инерционный, негативный или прорывной путь. И только третий даёт надежду на стабильное и мирное будущее.

Капитализм в его нынешней форме, когда целью является получение прибыли, изжил себя. На замену ему должно прийти общество, построенное не на извлечении прибыли, а на принесении максимальной пользы обществу, — заявила представитель МОК.

Примером таких ценностей, по мнению Грабар-Китарович, могут служить ценности олимпийского движения.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что постпандемический мир требует большей ответственности правительств. Они должны заключить международный договор о глобальной биологической безопасности. Без него мировое сообщество будет безоружным перед будущими кризисами, связанными с эпидемиями и глобальными изменениями климата.

Глобальный форум Международного центра Низами Гянджеви проводится с 2013 года. Он является площадкой для обсуждения существующей международной обстановки и наиболее серьёзных угроз для мира и безопасности. Форум продлится до 6 ноября. В его работе принимают участие бывшие главы государств и правительств, политики, эксперты и общественные деятели.