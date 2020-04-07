Экс-президент Эквадора получил 8 лет тюрьмы за коррупцию

https://static.news.ru/photo/ff758cfa-88c6-11e9-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Суд в Эквадоре приговорил к восьми годам тюрьмы Рафаэля Корреа, который руководил страной в 2007–2017 годах. Политика, который теперь возглавляет оппозиционную партию, признали коррупционером.

Корреа узнал о приговоре из Бельгии, куда переехал после отставки. Он отметил, что не сомневался в обвинительном решении суда, и назвал дело политически мотивированным.

Помимо тюремного заключения, суд лишил Корреа пассивного избирательного права на 25 лет. Бывший глава государства и нынешний лидер оппозиционного Политического движения за гражданскую революцию обещал пойти на следующие парламентские выборы или занять пост вице-президента.

Суд согласился с доводами прокуратуры, по версии которой Корреа являлся автором и выгодоприобретателем преступной схемы с участием сотрудников госаппарата и получил от предпринимателей свыше $7,5 миллиона долларов на финансирование избирательных кампаний в обмен на госконтракты, — передаёт ТАСС.

Вместе с экс-президентом осудили около 20 бывших госуправленцев.

Как писал NEWS.ru, осенью 2019 года в Эквадоре прошли массовые антиправительственные выступления. Действующий президент Ленин Морено обвинил Корреа в подстрекательстве демонстрантов.