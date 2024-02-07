Экс-президент Чили погиб при крушении рухнувшего в озеро вертолета Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета в Лос-Риос

Фото: Jorge Villegas/XinHua/Global Look Press

Экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб в авиакатастрофе, сообщило издание La Nacion. Вертолет разбился в регионе Лос-Риос на юге страны. На борту было четыре человека, политик, по предварительным данным, стал единственной жертвой крушения.

Воздушное судно, принадлежавшее бывшему главе государства, упало в озеро и ушло на глубину около 40 метров. Как пишет издание, Пиньера не смог расстегнуть ремень безопасности.

Ранее президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб скончался в возрасте 82 лет. Перед этим Гейнгоб объявил, что ему диагностировали рак. Он сделал попытку уехать на лечение в США, однако по неназванным причинам быстро вернулся в Намибию и оставался дома до последнего дня. В момент смерти глава государства находился в больнице, в окружении жены и детей.

До этого погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко. Он праздновал день рождения в кафе «Адриатика» в Лисичанске, когда ВСУ 3 февраля нанесли по кафе и пекарне ракетный удар. Помимо главы ведомства, при обстреле погибли 28 человек.

Глава ЛНР Леонид Пасечник позднее подтвердил смерть Потелещенко. Он назвал погибшего министра мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа.