Экс-президент Бразилии пожаловался на свое самочувствие Экс-президент Бразилии Болсонару сообщил об ухудшении здоровья после операции

Фото: IMAGO/Leco Viana/Global Look Press

Жаир Болсонару

Экс-президент Бразилии Жаира Болсонару в соцсетях сообщил об ухудшении состояния здоровья после очередной абдоминальной операции. Политик остается в отделении интенсивной терапии.

В опубликованном медицинском бюллетене сказано, что у него выявлено повышение артериального давления и ухудшение показателей печеночных проб. Врачи намерены провести новые диагностические исследования с помощью визуализирующих методов.

Возможно, эта публикация связана с тем, что ранее генеральная прокуратура Бразилии выдвинула обвинения против Болсонару в связи с делом о попытке государственного переворота, которое включало в себя попытку покушения на жизнь действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Согласно версии следствия, бывший президент знал о намерении совершить покушение на главу государства и убить вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.

Ранее Болсонару пообещал вывести страну из БРИКС, если снова возглавит ее. Политик также заявил, что страна покинет и Всемирную организацию здравоохранения. Он также обязался заключить «прочное военное соглашение» с США, направленное на борьбу с терроризмом на тройной границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной. В случае переизбрания он решил разместить в этом регионе американскую военную базу.