Аргентинский общественный деятель и правозащитник Адольфо Перес Эскивель выдвинул кандидатуру экс-президента Боливии Эво Моралеса на Нобелевскую премию мира 2020 года.
Я выдвинул товарища Эво Моралеса Айму на Нобелевскую премию мира 2020 года, — написал Эскивель в Twitter.
Он отметил, что Моралес заслуживает награды, потому что он внедрил «социальные программы, направленные на борьбу с бедностью, неравенством, изменением климата, то есть служащие делу мира».
Es un honor para mÃ comunicarles que he postulado al compaÃ±ero Evo Morales Ayma al Premio Nobel de la Paz del aÃ±o 2020:— Adolfo PÃ©rez Esquivel (@PrensaPEsquivel)
https://t.co/XWXHloDZAJ #NobelParaEvo #DemocraciaParaBolivia
Abro hilo...
pic.twitter.com/yun3MeTsVc March 3, 2020
Как писал NEWS.ru, шведские парламентарии Йенс Холм и Хаканом Свеннелинг предложили кандидатуру экоактивистки Греты Тунберг на получение Нобелевской премии мира. Это уже второе выдвижение 17-летней девушки к награждению.
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