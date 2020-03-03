https://static.news.ru/photo/d3a34270-5d7d-11ea-8b70-fa163e074e61_660.jpg Эво Моралес Фото: Zuma/ТАСС

Аргентинский общественный деятель и правозащитник Адольфо Перес Эскивель выдвинул кандидатуру экс-президента Боливии Эво Моралеса на Нобелевскую премию мира 2020 года.

Я выдвинул товарища Эво Моралеса Айму на Нобелевскую премию мира 2020 года, — написал Эскивель в Twitter.

Он отметил, что Моралес заслуживает награды, потому что он внедрил «социальные программы, направленные на борьбу с бедностью, неравенством, изменением климата, то есть служащие делу мира».

Es un honor para mÃ­ comunicarles que he postulado al compaÃ±ero Evo Morales Ayma al Premio Nobel de la Paz del aÃ±o 2020: https://t.co/XWXHloDZAJ #NobelParaEvo #DemocraciaParaBolivia



Abro hilo... pic.twitter.com/yun3MeTsVc — Adolfo PÃ©rez Esquivel (@PrensaPEsquivel) March 3, 2020

Как писал NEWS.ru, шведские парламентарии Йенс Холм и Хаканом Свеннелинг предложили кандидатуру экоактивистки Греты Тунберг на получение Нобелевской премии мира. Это уже второе выдвижение 17-летней девушки к награждению.