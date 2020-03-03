Эво Моралес Эво Моралес Фото: Zuma/ТАСС

Аргентинский общественный деятель и правозащитник Адольфо Перес Эскивель выдвинул кандидатуру экс-президента Боливии Эво Моралеса на Нобелевскую премию мира 2020 года.

Я выдвинул товарища Эво Моралеса Айму на Нобелевскую премию мира 2020 года, — написал Эскивель в Twitter.

Он отметил, что Моралес заслуживает награды, потому что он внедрил «социальные программы, направленные на борьбу с бедностью, неравенством, изменением климата, то есть служащие делу мира».

Как писал NEWS.ru, шведские парламентарии Йенс Холм и Хаканом Свеннелинг предложили кандидатуру экоактивистки Греты Тунберг на получение Нобелевской премии мира. Это уже второе выдвижение 17-летней девушки к награждению.

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